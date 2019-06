news

Dal campo rom a un master e un lavoro in biblioteca: "Oggi faccio studiare i bambini, restituisco ciò che ho ricevuto"

Storia di un giovane rom di Roma, cresciuto alla Scuola della Pace. VIDEO

"Voglio aiutare gli altri come gli altri hanno fatto con me". Roberto, 28 anni, è un giovane rom che ha vissuto la sua infanzia nel campo rom che per anni è stato il più grande d'Europa, il Casilino 900 a Roma. Un luogo desolato, che oggi non esiste più, dove però la presenza degli amici di Sant'Egidio era per i bambini un incentivo e un aiuto concreto per seguire i corsi scolastici.

E' stato così che la sua vita è cambiata: oggi ha un diploma in ragioneria e un master in marketing alberghiero della Regione Lazio. Ed è un volontario della Comunità di Sant’Egidio che fa servizio civile presso il circuito delle Biblioteche di Roma, in periferia, a San Basilio e a Ponte Galeria. Roberto fa giocare i bambini e legge loro dei libri. Lo ha imparato da piccolo....