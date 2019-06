news

Solidarietà, spirito cooperativo per il futuro dell'Europa, ne parla Andrea Riccardi all'Assemblea Generale delle Cooperative Europee

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Il futuro dell'Europa, mettere in prospettiva i principi cooperativi e i principi dell'economia sociale e solidale, questioni globali come l'ambiente, nuovi modelli di società civile, il 6 giugno: un pomeriggio di dibattito attorno all'intervento di Andrea Riccardi

all'Assemblea Generale delle Cooperative Europee che si tiene a Strasburgo.

Fondatore della Comunità di Sant'Egidio, storico specializzato in questioni religiose nel mondo, ed Ex ministro della Cooperazione italiano, Andrea Riccardi parlerà di solidarietà, spirito cooperativo e ruolo delle cooperative per cambiare l'Europa.

Per saperne di più

https://www.entreprises.coop/130-decouvrir-les-cooperatives/la-cooperation-dans-le-monde/strasbourg-2019-membres/1624-quelle-europe-demain-le-role-des-cooperatives-conference-6-juin-2019-strasbourg.html