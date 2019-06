news

Nello spirito di Assisi, cristiani e musulmani a tavola insieme con Sant'Egidio alla fine del Ramadan

Le immagini dal mondo dell'Eid al-Fitr, il tradizionale pasto di conclusione del Ramadan

A conclusione del mese benedetto di Ramadan, che per i credenti dell'Islam è un mese di digiuno e di penitenza, la Comunità di Sant’Egidio si è unita ai festeggiamenti degli amici musulmani nel mondo, condividendo la tavola per il tradizionale pasto dell’Eid al-Fitr.



Lo scambio di auguri e benedizioni tra cristiani e musulmani mostra come possibile la strada del vivere insieme, nel dialogo tra le religioni: è immagine dello Spirito di Assisi, in cui la preghiera e le opere permettono l’incontro e non lo scontro tra identità diverse.