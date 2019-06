news

Sant'Egidio alla Conferenza internazionale dei donatori per la ricostruzione di Beira

Si è tenuta a Beira nei giorni scorsi una Conferenza Internazionale dei donatori per la ricostruzione di Beira, a cui la Comunità di Sant’Egidio è stata invitata per il suo attivo ruolo svolto sia in città che nell’intera regione, sin dalle primissime fasi dell’alluvione. La delegazione era costituita da Gianni Guidotti e Nelson Moda.

I Ministri del Governo del Mozambico presenti, in particolare il Ministro degli Esteri e il Primo Ministro hanno definito “ la presenza di Sant’Egidio in Mozambico è per noi una benedizione”.

La conferenza sulla base di uno studio commissionato dalla cooperazione olandese, ha preso in esame sia i danni occorsi che un piano di ricostruzione che prevede interventi sui sistemi di smaltimento delle acque, dighe, fognature, rete elettrica e dighe, smaltimento dei rifiuti. Il piano ha dei costi stimati di oltre 3 miliardi di dollari.

La metà di questi, circa 1,2 miliardi, sono stati assicurati dai paesi europei e le grandi agenzie internazionali, la Banca Mondiale, l’ FMI. Il lavoro da fare e le risorse da trovare ancora sono immensi.

La Conferenza si è conclusa alla presenza del Presidente della Repubblica del Mozambico, Filipe Niusy.