6 giugno, presentazione a Trieste di "Fare Pace", il libro sulla diplomazia di Sant'Egidio

Giovedì 6 giugno alle ore 18:00 al centro pastorale Paolo VI di Trieste sarà presentato il libro "Fare Pace. La diplomazia di Sant'Egidio" (ed. San Paolo 2019) curato dal prof. Roberto Morozzo della Rocca.

Nell'incontro, moderato da Paolo Parisini della Comunità di Sant'Egidio, interverranno mons. Ettore Malnati e il direttore de Il Piccolo Enrico Grazioli.

Nel volume "Fare Pace" è raccontata la diplomazia internazionale di Sant'Egidio, che dagli anni '90 ha suscitato interessi di studio per gli addetti del settore. Le tappe e gli aneddoti di questo singolare percorso dalle periferie italiane agli orizzonti del mondo contenuti nel libro mostrano come il lavoro della pace non sia solo materia di professionisti, ma come possa anche richiedere un impegno personale.

Presentazione "Fare Pace. La diplomazia di Sant'Egidio"

giovedì 6 giugno

ore 18.00

presso il Centro Paolo VI

via Tigor 24/1, Trieste