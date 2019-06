news

L'impegno di Sant'Egido in Mozambico: una storia di pace e solidarietà - Marco Impagliazzo a TV2000

Aspettando il viaggio di Papa Francesco in Mozambico, Madagascar e Mauritius

Puntata dedicata alle opere della Comunità di Sant’Egidio in Mozambico e all’attesa del Viaggio Apostolico che il Santo Padre realizzerà in Settembre in Africa quando visiterà il Mozambico, il Madagascar e le Mauritius. Ospite di TV 2000, Marco Impagliazzo.