news

Pentecoste: un popolo unito dalla Parola di Dio accoglie il dono dello Spirito Santo. Galleria di immagini

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Nel giorno di Pentecoste Le Comunità di Sant'Egidio in diverse parti del mondo si sono ritrovate spiritualmente «tutte insieme nello stesso luogo» per accogliere lil dono dello Spirito Santo. A Roma, in tanti, hanno partecipato alla veglia di preghiera con papa Francesco

In diverse lingue e in diverse città la Pentecoste ha aperto i cuori per comunicare a tutti il Vangelo dei poveri e dell'amicizia.