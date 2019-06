news

I Giovani per la Pace ad Assisi "Sulle orme di Francesco per un mondo di pace". Inizia #santegidiosummer

Il convegno dei giovani di Roma, Frosinone e Ferentino

I Giovani per la Pace hanno appena concluso un pellegrinaggio di due giorni ad Assisi per mettersi "sulle orme di Francesco per un mondo di pace". Un santo che parla ancora al nostro tempo e che indica con il nome della pace la via dell'incontro con i poveri e con il vangelo.

Più di cento giovani da Roma, Frosinone e Ferentino hanno visitato i luoghi francescani, partendo dalla chiesa di San Damiano.

Questi due giorni di pellegrinaggio e convegno, appena concluso l'anno scolastico, rappresentano per molti studenti delle superiori una proposta per iniziare un'estate alternativa, in cui vivere la gioia e la semplicità dell'incontro con i più poveri sull'esempio di san Francesco. La #santegidiosummer.