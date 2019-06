news

Con i Giovani per la Pace di Abidjan: il nostro impegno per una città più umana

I Giovani per la Pace della città di Abidjan si sono raccolti in assemblea alla chiusura dell’anno scolastico: 300 giovani che sognano e si impegnano per una città più umana hanno passato una giornata insieme ascoltando testimonianze, canti di pace e facendo festa.

Alla fine hanno recitato insieme il manifesto dei Giovani per la Pace come promessa di un impegno che continuerà anche durante le vacanze soprattutto nella grande periferia, piena di problemi, di violenza e di solitudine, della capitale economica della Costa d’Avorio.