Morire di Speranza: in memoria dei migranti che hanno perso la vita nei viaggi verso l'Europa. IN DIRETTA DALLE ORE 18

Nella GiornataMondiale dei Rifugiati - Santa Maria in Trastevere

SEGUI SU QUESTA PAGINA LA DIRETTA DALLE ORE 18

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, il 20 giugno, la Comunità di Sant'Egidio, insieme alle altre associazioni impegnate nella difesa dei migranti e dei rifugiati (vedi locandina per l'elenco) convoca a Roma e in altre città d'Italia la preghiera "Morire di Speranza", in cui, insieme alle comunità nazionali delle persone immigrate nel nostro paese, vengono ricordati pe rnome tutti i migranti che hanno perso la vita nei viaggi in mare o via terra nel tentativo di raggiungere l'Europa.