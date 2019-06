news

Amicizia e fraternità: a Sant'Egidio un incontro con i vescovi indonesiani

Venerdì 14 giugno, 33 vescovi della Conferenza Episcopale Indonesiana, in visita ad limina apostolorum a Roma per essere ricevuti da Papa Francesco, si sono recati presso la Comunità di Sant’Egidio in visita al limina amicorum, come ha detto Andrea Riccardi, per partecipare ad un incontro con mons. Ambrogio Spreafico, Vescovo di Frosinone, Presidente della Commissione Episcopale per l’ecumenismo ed il dialogo e membro della Congregazione per le Cause dei Santi, insieme ad una delegazione della Comunità.

Il viaggio di Papa Francesco ad Abu Dhabi ed il Documento sulla “Fraternità universale”, che hanno avuto un importante eco in Indonesia, paese a maggioranza musulmana, sono stati fra gli argomenti affrontati in questo incontro, caratterizzato dall'amicizia e dalla fraternità.