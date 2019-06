appuntamento

Sant'Egidio partecipa al Kirchentag delle Chiese evangeliche a Dortmund, che si tiene dal 19 al 23 Giugno

La Comunità di Sant'Egidio partecipa al Kirchentag di Dortmund con il seguente programma:

Dal 20 al 22 Giugno STAND sulla Dortmunder Westfalenhalle - Halle 8 - Nummer 8 H17

PREGHIERA PER LA PACE - Il 20 Giugno alle ore 19.00 nella Heilig-Kreuz-Kirche (Innenstadt-West)



EVENTO PER I GIOVANI organizzato dai Giovani per la Pace - il 21 Giugno dalle ore 17:00 alle 19:00 - Grammophon Events EG, Grammophon Palace, Eberstr. 30 (Innenstadt Nord)