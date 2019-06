news

Cacilda Massango racconta a TG3 Mondo cosa si sta facendo perchè Beira torni a vivere. Guarda il video

"Non abbiamo smesso di lavorare anche se non avevamo il tetto, spazzato via dal ciclone. Affrontiamo la sfida di dare cibo e di dare medicine a tutti gli sfollati che si rivolgono a noi, per prevenire l'epidemia di colera. Troviamo la forza e la fiducia di tante persone, da tutte le parti del mondo e questo ci sostiene. Continua così il sogno, DREAM, come l'ha chiamato Sant'Egidio con i suoi centri per il trattamento dell'AIDS e che ora sono un punto di riferimento per le popolazioni colpite dal ciclone Idai."



Cacilda Massango, premio popolarità - Donna dell'anno 2019, ospite a Tg3 Mondo racconta la sua storia e il suo impegno "perché Beira torni a vivere". Questa città del Mozambico distrutta per il 95% dal ciclone è il punto dove far ripartire "una voglia di vivere e di far vivere gli altri".

Sosteniamo il loro impegno perché Beira torni a vivere