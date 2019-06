appuntamento

A Trieste il 27 giugno "Morire di speranza" preghiera in memoria dei migranti che hanno perso la vita nel Mediterraneo

La preghiera si terrà alle 19.00 nella chiesa di San Giuseppe in via Istria 61. Sarà presieduta da mons. Roberto Rosa, Vicario Episcopale per il Coordinamento Pastorale della Diocesi di Trieste.