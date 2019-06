news

Clara compie 100 anni e su internet trova la risposta che cercava da sempre. "E' un grande giorno!" Anche questo è #santegidiosummer

In vacanza a Fiuggi, un gruppo di anziani della periferia di Roma. Giornate di amicizia e relax tra gite e nuove scoperte.

Soprattutto, con grande gioia ed emozione, si è festeggiato il centesimo compleanno di Clara, che vive in una casa di riposo romana.

Una bella donna, sempre elegante, che con entusiasmo ha aderito ad una delle attività proposte: un breve corso di computer che ha aperto per tutti nuove curiosità ed interessi sulle potenzialità del web.

Proprio Clara, fin da quando era giovane, cercava una risposta: il suo primo amore, un aviatore sardo, era partito per la guerra senza far mai ritorno. Pur immaginando il peggio, con sentimenti di speranza e sfidando la diffidenza i parenti e amici, lo aveva aspettato e cercato per molti anni senza aver mai avuto certezza della sua sorte. Ebbene: facendo una ricerca sul web ha scoperto che l’aviatore era effettivamente caduto nei cieli dell’Africa orientale, insignito della medaglia al valor militare e il suo paese natale aveva intitolato a lui la piazza principale.

“A cento anni ho trovato la risposta che cercavo da sempre, oggi per me è un grande giorno!” ha detto Clara con commozione, tra l’esultanza dei suoi amici.