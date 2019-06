news

La first lady del Mozambico, signora Isaura Nyusi, visita il Centro DREAM e il Centro Nutrizionale di Matola

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Grande festa oggi nei due Centri di S.Egidio di Matola, per la visita della signora Isaura Nyusi.

La visita è iniziata nel centro DREAM di Matola 2, accolta da una delegazione di DREAM. Ha visitato gli ambulatori e le varie attività offerte gratuitamente nel centro, si è intrattenuta con le numerosi pazienti e gli operatori sanitari presenti. Ha ringraziato la Comunità di Sant’Egidio per il lavoro e l'impegno rivolgendo parole di incoraggiamento per continuare a sostenere le popolazioni colpite dall’AIDS e dalle altre malattie.

La Signora Nyusi ha dimostrato grande apprezzamento per la qualità dei servizi forniti presso il Centro, è stata particolarmente colpita e sorpresa di ascoltare testimonianze di forza e speranza e di vedere come DREAM con tutto personale mozambicano dimostri competenza e capacità di accogliere e curare la popolazione mozambicana soprattutto quella più bisognosa.

Durante la visita, la signora Nyusi ha visitato anche la Scuola di Taglio e Cucito gestita dalle giovani pazienti che hanno mostrato i vestiti e le borse che producono e vendono, “Dream non solo ci cura ma ci aiuta a crescere e ci insegna anche un mestiere”. Ha detto una ragazza.

La visita si è conclusa nell’ambulatorio in allestimento di Ortottica per la misurazione della vista dei bambini, molto atteso dai piccoli pazienti.

Il nuovo centro DREAM di Matola 2 di Sant'Egidio è aperto dall’11 giugno 2014 e attualmente ha 2300 pazienti in follow-up di cui 400 sono adolescenti. Più di 10.000 sono le donne seguite per prevenzione verticale dell'HIV (trasmissione madre-figlio) dal 2002, data d’inizio del Programma DREAM della Comunità di Sant'Egidio permettendo così ai bambini di nascere sani.



Centro Nutrizionale "Il Paese dell'Arcobaleno" - Matola

A poche centinaia di metri sorge il Centro Nutrizionale dove la First Lady è stata accolta calorosamente con canti e saluti dagli oltre 300 bambini che l'attendevano con ansia e dalla delegazione della Comunità di Sant'Egidio. Ha subito iniziato salutando i 90 bambini della Scuola Materna, con affetto la signora Nyusi si è chinata a fare domande e i bambini si sono sentiti a proprio agio e hanno risposto con prontezza e simpatia.

Ha poi salutato gli altri bambini più grandi, ha parlato con loro mentre gli altri continuavano a cantare e ballare. Il Centro Nutrizionale ha anche un orto che viene coltivato con cura dai ragazzi più grandi i quali hanno presentato i buoni i prodotti, si è poi diretta a visitare l’altra scuola di cucito, tante le borse, i vestiti e oggetti vari realizzati con stile, è rimasta infatti molto sorpresa e si è complimentata con chi ormai è diventata sarta.

La visita è stata anche l'occasione di un lungo colloquio sulla Comunità di Sant'Egidio, sulle varie attività a favore delle persone svantaggiate, dei bambini poveri, dei bambini di strada, degli anziani, della popolazione malata e vulnerabile non solo a Matola ma in tutte le province del Mozambico e in altri paesi africani.

Infine, la delegazione della Signora Nyusi ha fraternizzato con più dei 300 bambini presenti, tutto in un clima festoso e anche un pò rumoroso. La Firt Lady ha espresso parole di grande ammirazione e ha detto: "Sono rimasta molto sorpresa da tutto ciò che ho visto oggi al Centro DREAM di Matola 2 e qui nel Centro Nutrizionale. Ho compreso che il grande lavoro della Comunità di Sant'Egidio a favore dei più poveri e vulnerabili qui in Mozambico e in altri paesi africani è davvero encomiabile. Mi è piaciuto molto, grazie per l’accoglienza e vi chiedo di continuare così il vostro lavoro ".