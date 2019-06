news

Il Ministro della Pubblica Amministrazione di Svezia, Ardalan Shekarabi, visita la Comunità di Sant'Egidio

Martedi 18 giugno il Ministro della Pubblica Amministrazione del Governo svedese Ardalan Shekarabi e l'ambasciatore Rydberg hanno visitato la Comunità di Sant'Egidio a Roma. Al centro dell'incontro il tema degli anziani e del co-housing. Il Ministro ha visitato il condominio protetto e la casa famiglia della Comunità a Trastevere, dove ha potuto incontrare gli anziani residenti e ha espresso ammirazione per il modello di co-housing realizzato da Sant'Egidio per vincere l'isolamento degli anziani.



La visita è proseguita nella sede centrale della Comunità dove sono stati approfonditi diversi argomenti, dalla solidarietà tra le generazioni all'accoglienza dei profughi fino al lavoro per la pace.