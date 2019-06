news

Consigli per gli acquisti: a Novara c'è un negozio dove si vende e si compra gratis amicizia e cura per gli anziani

Anche questo è #santegidiosummer

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Ieri, primo giorno d’estate, a Novara è stato inaugurato un nuovo spazio “Viva gli Anziani!” nel quartiere di Sant’Agabio. È un negozio sulla piazza principale di fronte alla parrocchia, un negozio dove però non si vende e non si compra nulla ma si offre gratuitamente amicizia e simpatia agli anziani e in cui saranno presenti per tutta l’estate gli operatori del Programma.

Sant’Agabio è il quartiere più popoloso della città e il più multietnico, dove nel settembre 2014 è iniziato il Programma “Viva gli Anziani!” per raggiungere i circa 700 anziani over 80 presenti. Il locale attrezzato con aria condizionata, è stato concesso dal proprietario in comodato gratuito per il periodo estivo.

Alla festa di inaugurazione hanno partecipato tanti anziani del Programma e volontari seniores, pensionati che collaborano gratuitamente al Programma “Viva gli Anziani!” che a Novara raggiunge circa 1.600 anziani in 4 quartieri.



Rita, a nome di tutti gli anziani, ha voluto ringraziare la Comunità per la sua presenza e la vicinanza a tutti: “Loro si danno molto da fare e sono sempre presenti, fanno tutto quello che dice il Vangelo: accolgono gli stranieri, visitano i carcerati e gli anziani, danno da bere un bicchiere d’acqua…sono l’essenza del Vangelo, e non solo in Italia! Noi dobbiamo capire la loro forza, il loro cristianesimo. Ci chiamano sempre: come stai? Cosa fai? Hai bisogno?... Questo è molto importante! Noi ci appoggiamo a loro perché ci danno sicurezza, ci danno tanto affetto, io penso che sono i nostri angeli custodi!”



È intervenuto anche Nizar, studente tunisino della Scuola di Lingua e Cultura italiana di Sant’Egidio, a nome dei numerosi nuovi italiani presenti, per salutare gli anziani e raccontare la sua storia. Lui, laureato in economia, ha dovuto lasciare il suo Paese per la crisi e ora in Italia lavora come operaio: ha presentato la sua bella famiglia, la moglie e i suoi due bambini, tra gli applausi e la gioia di tutti i presenti. Nizar ci ha detto che “la scuola d’italiano di Sant’Egidio è come un’università che ti insegna a vivere” e che gli stranieri possono essere un sostegno per gli anziani, per rendere migliore la vita nella città. E poi personalmente ci ha confidato “Chiamatemi per qualsiasi cosa, questi anziani mi ricordano la mia mamma!”



Un’altra studentessa della scuola, Zhora, ha preparato una buonissima torta al cioccolato per la nostra inaugurazione. Poi musica, canti e balli per continuare la nostra festa e nessuno voleva più tornare a casa. Non c’era miglior modo di cominciare la campagna estiva del Programma “Sole sì, soli no!”: anche questo è #santegidiosummer