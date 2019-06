news

Il cristianesimo al tempo di papa Francesco: all'Accademia delle Scienze d'Ungheria presentazione del volume a cura di Andrea Riccardi

A giugno a Budapest, nella Biblioteca dell’Accademia delle Scienze è stata presentata l’edizione ungherese del libro "Il cristianesimo al tempo di papa Francesco" a cura di Andrea Riccardi. Il libro è stato tradotto dall’ex presidente della repubblica, László Sólyom, che da pensionato ha imparato l’italiano.

L’evento è stato organizzato dalla casa editrice dei benedettini di Pannonhalma. L’abate di Pannonhalma, Cirill Hortobágyi, ha parlato della nuova epoca della Chiesa voluta da Francesco: coraggiosa, aperta, che porta la freschezza del Vangelo. Il direttore del liceo dei benedettini di Pannonhalma, Albin Juhász-Laczik, ha espresso la sua gioia perché il libro può essere usato anche come libro di testo per gli studenti, per aiutarli ad affrontare alcune problematiche contemporanee. La serata è continuata con il dialogo tra l’ex presidente Sólyom e il direttore del liceo. I temi principali sono stati: il centro e la periferia; la chiesa in America che affronta la sfida della "seconda riforma" dei movimenti pentecostali; la difficile riforma della Curia Romana e il carisma di papa Francesco. I partecipanti hanno ringraziato la Comunità di Sant’Egidio in Ungheria per il suo lavoro al fianco di chi è più debole e povero, cercando di vivere seriamente le parole di papa Francesco.



Foto Merényi Zita/Magyar Kurír