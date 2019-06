news

Global Friendship: a luglio a Cracovia l'incontro dei giovani europei di Sant'Egidio

Al centro di questa edizione il pellegrinaggio al campo di Auschwitz

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Si avvicina l'incontro "A Global Friendship to Live Together in Peace" che dal 19 al 21 luglio farà ritrovare a Cracovia giovani della Comunità di Sant'Egidio di diversi paesi europei per portare avanti un movimento di pace per rifiutare guerra, violenza e razzismo, e vivere una proposta di amicizia tra i popoli e con i poveri nelle periferie.

La memoria dello sterminio è al centro di questa edizione: i giovani si recheranno in pellegrinaggio al campo di Auschwitz e terranno una commemorazione con la lettura di un appello nel campo di Birkenau.

Maggiori informazioni sulla pagina di Global friendship

Programma

Venerdì 19 luglio

pomeriggio



Assemblea di apertura

Testimonianza di un sopravvissuto alla Shoah

Sabato 20 luglio

mattina

Pellegrinaggio della memoria al campo di Auschwitz

pomeriggio

Commemorazione nel campo di Birkenau con lettura di un appello

Preghiera per la pace

Domenica 21 luglio

mattina

Assemblea

pomeriggio

Incontri per gruppi

Visita di Cracovia

Liturgia eucaristica

Festa di chiusura