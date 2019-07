news

CONVEGNO alla Camera dei deputati: Corridoi umanitari per un'Europa solidale. VIDEO

Lunedì 1 luglio alle ore 10 presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio si tiene l’incontro “Corridoi umanitari per un’Europa solidale”. Apre i lavori il presidente della Camera, Roberto Fico.



Intervengono, tra gli altri, Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, Emanuela Del Re, viceministra agli Affari esteri, Olivero Forti della Caritas italiana, Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, Luca Maria Negro, presidente della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia.

Nel corso dell'incontro, vengono ascoltate le testimonianze di alcune persone arrivate in Italia grazie ai corridoi umanitari e di alcune famiglie italiane che hanno offerto accoglienza.



Martin Doucet, consigliere e capo sezione Immigrazione dell’ambasciata del Canada in Italia, illustra il modello della private sponsorship per i rifugiati in vigore in Canada, mentre Petra Hueck dell’International Catholic Migration Committee/Share Network, parla dei programmi di sponsorship in Europa con uno sguardo al futuro.



L’appuntamento è promosso dal presidente Brescia in collaborazione con le realtà che hanno reso possibile il modello positivo dei corridoi umanitari, Comunità di Sant’Egidio, Federazione delle Chiese evangeliche in Italia e Caritas Italia.

Modera Alessandra Ziniti, giornalista de la Repubblica.