La celebrazione dell'anniversario della Comunità di Sant'Egidio a Monaco: ascolto della Parola di Dio e impegno per i poveri

Qualche giorno fa si è celebrato a Monaco il 51° anniversario di Sant'Egidio nella chiesa di San Silvestro, dove si tiene regolarmente la preghiera e la liturgia della Comunità.

La solenne cerimonia, alla presenza di un popolo di amici e di poveri, è stata presieduta dal vicario generale della diocesi, Peter Beer, che ha espresso la sua gratitudine per la presenza della Comunità a Monaco e in Germania, specialmente perché la spiritualità di Sant'Egidio coniuga in maniera originale l'ascolto della Parola di Dio e l'impegno per i poveri e i sofferenti: si tratta di una via per la Chiesa del futuro.