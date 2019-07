news

Sudafrica e Sant’Egidio: 67 minuti di solidarietà nel Mandela Day

In vista della Giornata internazionale di Nelson Mandela, celebrata il 18 luglio, giorno della nascita dell’attivista sudafricano, l’ambasciata del Sudafrica in Italia promuove una raccolta solidale con la Comunità di Sant’Egidio destinata a migranti e persone in difficoltà.



All’agenzia Dire, il rappresentante diplomatico di Pretoria, Shirish Soni, a spiegato come la migrazione, vista da una prospettiva negativa, debba essere affrontata tenendo come riferimento i diritti umani.



La proposta è di spendere 67 minuti del proprio tempo per lavorare insieme alla raccolta di vestiti usati, utensili, cibo e tutto ciò che può essere utile. Sessantasette, il “numero di Mandela”, come gli anni spesi dall’attivista al servizio del popolo sudafricano e del mondo. Un invito rivolto a “tutti i cittadini che amano la libertà, la pace, la non-discriminazione e la democrazia”.