In Francia amicizia e solidarietà anche d’estate. La #santegidiosummer c’est parti!

«Grazie per il calore del pranzo di oggi!» esclama Denis alla fine del barbecue organizzato nel cuore di Parigi, in rue des Carmes, a due passi dal Panthéon. Per lui, che vive in strada da più di venti anni, questo calore gli ha fatto quasi dimenticare l'ondata di caldo di questi giorni! Tanto più che, per l’occasione, delle nuvole hanno portato un po’ di freschezza a questo pranzo estivo organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio di Parigi con i Giovani per la Pace per più di sessanta amici, tra senza dimora, anziani e famiglie di rifugiati giunti con i corridoi umanitari.



Anche a Charenton-le-Pont nello stesso fine settimana è stato organizzato un barbecue dell’estate di solidarietà di Sant’Egidio (#santegidiosummer), raccogliendo attorno alla tavola diverse decine di anziani e senzatetto della casa di riposo Gabrielle d’Estrée con i Giovani per la Pace. Il menù prevedeva salsicce, arrosto, taboulé (pietanza libanese), insalate di riso e torte di mele.



A Brest, l’estate è iniziata con il compleanno di Nicole, 87 anni. A Lione gli amici della Comunità di Sant’Egidio si sono già dati appuntamento a fine luglio per il barbecue: sono persone senza dimora, bambini della Scuola della Pace, famiglie di rifugiati albanesi, kosovari e siriani.



Pranzi, feste, pic-nic, gite e vacanze seguiranno a luglio e agosto, due mesi durante i quali la solidarietà non si ferma! Insieme alla preghiera e alle visite in amicizia. Così l’amicizia e la solidarietà continuano anche durante le vacanze!