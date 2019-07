news

In Germania è iniziata la #santegidiosummer: la vacanza con gli anziani di Berlino

La Comunità di Sant'Egidio di Berlino nei giorni passati ha trascorso una vacanza insieme con gli anziani delle case di riposo presso il lago Falkensee, una bellissima località nei dintorni. In questo periodo di grande caldo, è stata una piacevole occasione per sfuggire alla solitudine dell’istituto.

Anziani, bambini, studenti, giovani adulti e rifugiati hanno formato una grande e variopinta famiglia in cui tutte le differenze venivano superate e ciascuno aiutava l'altro, scoprendo che tutti possono contribuire all'amicizia, più giovani e più anziani, più deboli e più forti.

Soprattutto per gli anziani, sono stati giorni in cui allontanarsi dalla ristrettezza e dalla monotonia dell’istituto. Oltre alle tranquille passeggiate, alle visite in piscina e alle escursioni turistiche, la cosa più bella è stata proprio poter vivere insieme in familiarità.