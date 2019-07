news

Noi siamo il futuro e proteggiamo la natura: #santegidiosummer con i bambini della Scuola della Pace di Monaco

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Noi proteggiamo l’ambiente: questo il motto del soggiorno estivo dei bambini della Scuola della Pace di Monaco. La vacanza prende ispirazione dal Manifesto del Paese dell’Arcobaleno, dove l’amicizia è legata alla cura del pianeta e alla solidarietà.

I bambini che partecipano alla vacanza solidale sono tedeschi e nuovi tedeschi di diverse provenienze, anche da situazioni difficili. Tra loro ci sono siriani, iracheni, afghani e nigeriani. Li accomuna la gioia di vivere insieme, che la Scuola della Pace mette in pratica, e anche il sogno di aiutare gli altri, vicini e lontani. Come gli anziani che sono andati a visitare e come i bambini del Malawi, paese colpito di recente dal ciclone Idai, del quale hanno parlato.

“Noi vogliamo costruire un mondo più pulito”

Un pomeriggio è stato dedicato alla raccolta dei rifiuti in un bosco vicino, dopo aver lavorato sui cambiamenti climatici, l’inquinamento e la protezione dei più deboli, realizzando disegni, fotografie e collage.



“Siamo amici degli anziani, perché non è giusto che stiano sempre soli”

Anche gli anziani di due case di riposo hanno trascorso qualche giorno in montagna insieme alle famiglie della Comunità con i loro bambini, recandosi anche in gita sul battello in un lago nei pressi. Un anziano ha osservato: “Qui ognuno si preoccupa per gli altri, non mi era mai capitato!”.

È la #santegidiosummer