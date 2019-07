news

La #santegidiosummer sulle rive del Danubio: gli anziani di Budapest portano in vacanza la solidarietà

Anche d’estate stare insieme è un modo per non dimenticare gli altri

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

La Comunità di Sant'Egidio di Budapest ha trascorso una vacanza straordinaria con alcuni anziani di tre case di riposo e altri che vivono a casa da soli, con l’aiuto di un gruppo di giovani: sono stati in un villaggio in collina nei pressi del famoso "Danubio blu" e non poteva mancare un’escursione a prendere il fresco sulle rive del fiume.

In vacanza non si dimentica chi è più in difficoltà: una sera hanno tutti assistito alla proiezione del film documentario “Il tuo nome”, sull'aiuto di Sant’Egidio alle persone senza dimora di Budapest. Molti anziani si sono commossi vedendo le immagini dei clochard amici della Comunità, per i quali la casa sono le strade e le piazze della città. Un anziano ha esclamato: “Anche noi siamo come loro: senza casa!”. Ma nella vacanza tutti hanno trovato casa e famiglia.