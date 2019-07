news

La bellezza della natura e quella dell'amicizia sono gli elementi della #santegidiosummer con gli anziani di Mosca

A Mosca continua l’estate solidale di Sant’Egidio. Dopo le vacanze con i poveri organizzate dai Giovani per la Pace, un altro gruppo composto da anziani di due istituti moscoviti, dai bambini della Scuola della Pace e da alcuni amici del centro diurno “Casa degli amici per la strada” ha trascorso un soggiorno estivo insieme agli amici della Comunità.



La vacanza è stata organizzata in un albergo sulla riva del lago Senezh, a circa 40 km da Mosca, dove al piacere di stare insieme si è aggiunta la bellezza della natura circostante. Oltre 40 sono stati gli ospiti del soggiorno, in compagnia di altrettanti amici della Comunità. Varie sono state le attività organizzate durante la vacanza, tra le quali una gita in battello sul lago, che molti anziani sognavano da tempo.



Anche quest’anno il soggiorno è stata l’occasione per raccontare ai poveri alcuni aspetti del lavoro della Comunità nel mondo, in particolare per l’Africa. Gli ospiti della vacanza sono stati così colpiti dai racconti del ciclone Idai a Beira che con molto piacere hanno aderito a una colletta organizzata per aiutare il Mozambico, il cui ricavato verrà portato in Africa direttamente da alcune persone della Comunità di Mosca.