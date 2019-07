appuntamento

Mandela Day: il #18luglio alla Città Ecosolidale si ricorda la lotta non violenta del leader sudafricano

Il 18 luglio si celebra l'International Mandela Day. Le Nazioni Unite propongono, per l'occasione, di offrire 67 minuti del proprio tempo (in ricordo dei 67 anni di lotta non violenta di Madiba) per iniziative di solidarietà.