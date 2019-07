news

Mancano 3 giorni all'incontro dei giovani europei a Cracovia: A Global Friendship to Live Together in Peace

Mancano poche ore all'inizio dell'incontro dei giovani europei della Comunità di Sant'Egidio a Cracovia dal titolo "A Global Friendship to Live Together in Peace".

Giovani provenienti da diversi paesi europei si uniranno per lanciare un grande messaggio di pace a tutto il continente.

#NomemoryNofuture": non è solo un hashtag, ma il cuore di questo messaggio. Per questo sarà centrale la testimonianza di Lidia Maksymowicz, che il 19 luglio aprirà la tre giorni. Lidia ha trascorso due anni nel blocco dei bambini ad Auschwitz-Birkenau, dove ha subito gli esperimenti medici del dottor Mengele.

La sua testimonianza condurrà i giovani sui passi dei deportati nel campo di sterminio: qui si svolgerà la cerimonia centrale dell'incontro, seguita da una preghiera per la pace, in cui si farà memoria di tutte le vittime della guerra, della violenza e dei muri tra i popoli.

"Global friendship" è una proposta di amicizia e solidarietà che parte dai giovani, per un'Europa senza divisioni, ostilità ed esclusione.

Programma



Venerdì 19 luglio

pomeriggio



Assemblea di apertura:

Hilde Kieboom, vicepresidente di Sant'Egidio

Luca Riccardi, storico

Lidia Maksymowicz, sopravvissuta alla Shoah





Sabato 20 luglio

mattina



Pellegrinaggio della memoria al campo di Auschwitz



pomeriggio



Commemorazione nel campo di Birkenau con lettura di un appello

Preghiera per la pace



Domenica 21 luglio

mattina



Assemblea conclusiva

Marco Impagliazzo, presidente di Sant'Egidio



pomeriggio



Incontri per gruppi



Visita di Cracovia



Liturgia eucaristica



Festa di chiusura