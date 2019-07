news

Una festa nel popolato quartiere dei Vergini – Sanità (Napoli), all'insegna della solidarietà e dell'integrazione

Cibo, tanta musica e canzoni, testimonianze, frutto di una rete di rapporti di amicizia quotidiana, hanno reso gioioso e variopinto questo incontro organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio di Napoli e dalla Parrocchia di Santa Maria dei Vergini. Amici per strada, anziani, nuovi europei, felici di stare insieme. Tanti commercianti del quartiere felici di collaborare.



Un’attenzione particolare è stata data ai “Corridoi umanitari”, come una strada bella e possibile di convivenza , da conoscere, comunicare e sostenere, in un tempo difficile e duro per i migranti. Una persona che passava di lì si è fermata esclamando “Queste sono le cose vere!”.