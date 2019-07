news

Anche in Costa Rica #nomemorynofuture: il ricordo della Shoah per rifiutare ogni razzismo e discriminazione

Nei giorni scorsi, la Comunità di Sant’Egidio di San Jose, in Costa Rica, ha incontrato la locale comunità ebraica. All'incontro hanno partecipato anche i bambini della Scuola della Pace e i Giovani per la Pace. Visitare la Sinagoga, il museo ebraico e il "Parco della Memoria" - che custodisce i nomi dei sopravissuti della Shoah che si sono rifugiati in Costa Rica all’indomani della seconda guerra mondiale - ha non solo contribuito alla conoscenza di una delle più grandi tragedie della storia umana, ma ha anche posto le premesse, soprattutto nei più giovani, di un rifiuto totale di ogni forma di razzismo e discriminazione.