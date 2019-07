news

Cambiare il mondo con le parole: la scelta dei giovani di "Global Friendship" da Auschwitz a Amsterdam. Videointervista a Marco Impagliazzo

A Cracovia i Giovani per la Pace hanno scelto di usare le parole per cambiare l'Europa e il mondo. Marco Impagliazzo in questa videointervista offre una sintesi di "A global friendship to live together in peace" l'evento che ha riunito mille giovani da diciotto paesi europei come pellegrini di pace al campo di sterminio di Auschwitz. E annuncia il prossimo incontro europeo: agosto 2020 ad Amsterdam

GUARDA L'INTERVISTA

Disponibili su YouTube sottotitoli in italiano, inglese, francese e spagnolo