Sud Sudan, in corso colloqui per la pace a Sant'Egidio. Alle 15 il briefing con i membri del National Pre-Transitional Committee

Una delegazione del National Pre-Transitional Committee è in questi giorni a Roma su invito della Comunità di Sant’Egidio e del South Sudan Council of Churches per colloqui sul processo di riconciliazione nazionale in corso nel Paese. A seguito dell’accordo di pace firmato ad Addis Abeba il 12 settembre 2018 e sostenuto personalmente da papa Francesco, che lo scorso aprile ha riunito a Santa Marta per un ritiro spirituale le principali autorità politiche e religiose sud-sudanesi, nel Paese cresce l’attesa per il lavoro del National Pre-Transitional Committee, composto da ministri del governo di Giuba e da rappresentanti di tutte le forze politiche di opposizione.



La delegazione, che ieri pomeriggio è stata ricevuta in Vaticano da mons. Richard Paul Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati, rilascerà una dichiarazione alla stampa alle 15 a Sant’Egidio.

