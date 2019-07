news

Con "Gli Amici" è #santegidiosummer per tutti

Le immagini provengono dalla vacanza del gruppo della periferia Nord di Roma, che ha dedicato anche un pomeriggio di canti e in amicizia con gli anziani dell'istituto Villa delle Querce a Nemi e una liturgia con gli anziani dei quartieri di Garbatella e dell'Esquilino e degli istituti romani di Santa Balbina e di San Michele.

"Gli Amici" della Comunità di Sant'Egidio, come molti altri gruppi in diverse città del mondo stanno trascorrendo insieme le vacanze: è #santegidiosummer per tutti.