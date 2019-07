news

Il "negozio" di Torre Maura dove lo scambio è gratuito, fatto di amicizia e solidarietà

Continuano le attività estive della Comunità di Sant'Egidio nella periferia Est di Roma

A Torre Maura, periferia Est di Roma, una novità arrivata con l'estate è un "negozio" speciale, aperto dalla Comunità di Sant'Egidio, dove lo scambio è gratuito, perché a circolare sono sorrisi, conversazioni e persone che si incontrano. Un'esperienza simile è a Novara: questi luoghi reinventati ricuciono un tessuto sociale che rischia la disgregazione, in una cultura in cui non è difficile l'emersione di conflitti a scapito delle minoranze, segni in realtà di domande senza risposta.

Le occasioni di incontro sono sempre meno nella città, dove si avverte la mancanza di centri di aggregazione. Il "negozio" è un posto dove sentirsi meno soli, con amici che ti prestano ascolto e dove trovare alleati per costruire un quartiere diverso e inclusivo, perché le risposte per la periferia possono nascere dalla periferia.

