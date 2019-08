news

Ad Aversa la cocomerata di Sant'Egidio per l'integrazione per abitare la città con tante proposte di solidarietà

Un caldo pomeriggio d'estate, fette di cocomero e un clima di festa nella bellezza di una casa comune. La cocomerata per l'integrazione della Comunità di Sant'Egidio ad Aversa ha coinvolto le persone del quartiere, di diverse provenienze, tra cui Russia, Marocco, Tunisia, Algeria, Polonia e Ucraina. Quando la città si svuota, la casa della Comunità rimane un luogo dove incontrarsi nell'amicizia e nell'impegno per un mondo più accogliente. Un gazebo è stato allestito con immagini dei corridoi umanitari, il programma che permette un ingresso legale e sicuro di migranti in condizioni di vulnerabilità, come alternativa ai barconi nel Mediterraneo. Sempre in questa casa la cultura dell'accoglienza si incontra con l'aiuto concreto: da poco ha aperto un centro docce per persone senza fissa dimora, un punto di riferimento per tanti.