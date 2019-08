news

Anche a Parma è #santegidiosummer: in vacanza con gli anziani

Anche a Parma è #santegidiosummer. Di ritorno dalle vacanze con gli anziani, ci hanno scritto:

"Gli anziani della Comunità di Sant’Egidio di Parma - alcuni dei quali vivono a casa, altri in diverse strutture e appartamenti protetti - insieme ad alcuni amici hanno trascorso un periodo di soggiorno presso il Seminario Vescovile di Bedonia (PR).



Durante questi bei giorni di vacanza abbiamo pregato per la Pace e ricordato i migranti e i viaggi nel Mediterraneo con la preghiera Morire di Speranza. Abbiamo celebrato la liturgia insieme che ci ha ricordato come la nostra amicizia è quel tesoro prezioso trovato nel campo, il Regno dei Cieli.



Non ci siamo dimenticati dell’Africa, facendo una colletta per sostenere il progetto DREAM in Mozambico e Malawi, quest’anno colpiti dal ciclone Idai.



La festa per i compeanni di alcuni amici anziani, la preghiera e l’amicizia ci hanno resi una famiglia con un cuore aperto all'accoglienza degli altri".