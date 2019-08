news

Nuova ondata di caldo, scatta il monitoraggio di “Viva gli anziani"

Un articolo e un video su Vatican News

Allerta meteo: le temperature eccezionalmente alte di questi giorni chiedono particolari attenzioni, soprattutto nei confronti dgli anziani, i più esposti ai danni causati dal caldo.

il programma "Viva gli anziani!" è più che mai attivo per monitorare soprattutto gli anziani a rischio di isolamento sociale.

Un articolo-intervista di Vatican News per saperne di più LEGGI e per entrare in contatto