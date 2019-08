news

Ferragosto è festa dell’integrazione con gli appuntamenti di #santegidiosummer in tante città italiane

Il 15 agosto di anziani, immigrati e senza fissa dimora con la Comunità di Sant’Egidio

Di fronte a tanti segnali di incertezza e di paura, la Comunità di Sant’Egidio promuove per giovedì 15 agosto una grande “Cocomerata dell’integrazione” che attraverserà, con molti appuntamenti, l’Italia, all’insegna di un futuro migliore per il nostro paese, che si può costruire sin da ora.

A partire da Roma, a Piazza Vittorio, anziani e immigrati “nuovi italiani” usciranno dalle loro case per fare festa insieme e dimostrare che non solo è possibile vivere insieme, ma che è una grande chance per una società che sembra bloccata e non in grado di reagire ad un generale pessimismo. Una solidarietà che verrà condivisa anche dai senza fissa dimora, amici della Comunità.

La "cocomerata dell'integrazione" sarà anche un segnale importante contro la violenza e il razzismo che colpisce i più deboli e che diventa ogni giorno più preoccupante.





Gli appuntamenti di alcune tra le città in cui si svolge la “cocomerata dell’integrazione”



Roma: Porticato di piazza Vittorio, vicino a Oviesse, ore 17.00 (più altre zone della città)



Milano: via dei Cinquecento 7, ore 18.00



Torino: Chiesa dei Santi Martiri, ore 13



Novara: piazza mons. Brustia (nel negozio “W Gli Anziani!”), ore 16.30



Trieste: via Romagna 22, ore 17.00



Genova: Giardini di Ravel (quartiere Begato), ore 17.00 (più altre zone della città)



Padova: via Santa Maria in Conio 12, ore 17.30



Napoli: Fondaco della Solidarietà (quartiere S. Lorenzo), ore 17.00



Catania: via Garibaldi 89, ore 11



Inoltre si svolgerà anche uno speciale “pranzo della solidarietà” nella mensa dei poveri di via Dandolo 10 (Roma), ore 13