Sospesa - per la seconda volta - l'esecuzione di Dexter Johnson in Texas. Grazie a tutti coloro che hanno aderito all'appello in suo favore

Per la seconda volta in 4 mesi l'esecuzione di Dexter Johnson - che era stata fissata per oggi, festa per noi cristiani di Maria Assunta in cielo - è stata sospesa, all'ultimo momento.

Ne danno notizia i quotidiani locali LEGGI

GRAZIE ALLE MIGLIAIA DI AMICI DIOGNI PARTE DEL MONDO CHE IN QUESTE ULTIME SETTIMANE HANNO INVIATO APPELLI ALLA CLEMENZA, DA OGNI PARTE DEL MONDO.

CONTINUAMO A PREGARE AFFINCHE' QUESTA SOSPENSIONE POSSA ESSERE TRAMUTATA IN UN ATTO DI CLEMENZA DEFINITIVO.