news

Ferragosto solidale: grande partecipazione in tutta Italia

I volontari in decine di città con anziani, rifugiati e senza fissa dimora - L'integrazione allontana la paura e fa guardare al futuro

Grande partecipazione al Ferragosto solidale promosso dalla Comunità di Sant’Egidio in tutta Italia. A Roma, in diversi quartieri, come anche a Genova, ad un anno dalla tragedia del Ponte Morandi, a Napoli, Torino, Novara, Padova, Trieste, Aversa, Lucca, Parma, Catania e altre città del paese, volontari e amici della Comunità hanno festeggiato la solidarietà e l’integrazione.

È questa l’Italia che ci piace. Pranzi, feste e cocomerate (rese possibili nella capitale grazie anche al contributo del Centro Agroalimentare Roma) hanno riempito di canti e di amicizia centri storici e periferie allontanando paura e pessimismo di fronte al futuro. Vivere insieme garantisce sicurezza e lavoro a tutti, italiani e immigrati, più di tanti muri e pregiudizi che hanno il solo effetto di incattivire la gente senza risolvere i problemi.