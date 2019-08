news

Picnic a Central Park: ed è #santegidiosummer a New York

Anche quest’anno nel cuore di una estate caldissima si è tenuto l’ormai tradizionale e attesissimo picnic di Sant’Egidio a Central Park. Amici di tutte le provenienze si sono riuniti in un clima amichevole e festoso celebrando l’amicizia che dura ormai da tanti anni, quando tutte le settimane ci si incontra per le strade e le stazioni della città di New York.

Quest’anno ai vecchi amici si sono unite anche tante persone che venivano per la prima volta, e non hanno voluto mancare questa bella giornata all’insegna dell’allegria e della solidarieta’.