Giornata della Salute di Sant'Egidio a Managua: Visite mediche e medicine per chi non se le può permettere

Giornata della Salute a Managua: per gli amici che vivono per la strada vicino la cattedrale, e i bambini della Scuola della Pace, le cure mediche sono troppo care e anche le precauzioni di base (igiene della bocca, trattamento delle ferite) vengono tralasciate, con grave danno per la salute.

Per questo la Comunità di Sant'Egidio di Managua, coinvolgendo amici medici e infermieri che offrono gratuitamente il loro aiuto, organizza di tanto in tanto una giornata di prevenzione e cura: visite e distribuzione di medicine ma anche di dentifrici, spazzolini, saponi.