"La vecchiaia ci riguarda tutti": a Rovigo dopo la notizia di maltrattamenti ad anziani in un istituto, l'appello della Comunità di Sant'Egidio

Di fronte alle recenti notizie di maltrattamenti ad anziani ricoverati in una casa di riposo di Rovigo, la Comunità di Sant'Egidio si è rivolta alla città tutta, invitando a dedicare un po' del proprio tempo a visitare gli anziani: "Vorremmo lanciare un appello a tutti in città: donate un’ora alla settimana del vostro tempo per venire a trovare con noi gli anziani. Nessuno può definirsi inadatto a questo, anche perché la vecchiaia ci riguarda tutti prima o poi. Allora viva gli anziani, viva l’età anziana, che non può mai essere considerata l’età della maledizione, ma è sempre tempo di benedizione, che si estende all’intera città. Infatti siamo convinti che costruire e pensare città a misura degli anziani sia costruire e pensare città a misura di tutti, nessuno escluso. Grazie."

