In Mozambico, in attesa della visita di papa Francesco. La fotogallery

assemblee, incontri, proiezioni di film in decine di città in tutto il Paese

Mancano pochi giorni alla visita di papa Francesco in Mozambico. Dal 4 al 6 settembre il papa, che è al suo secondo viaggio in Africa, sarà a Maputo. Vai al programma

In attesa del suo arrivo, le Comunità di Sant'Egidio mozambicane hanno organizzato, durante tutto il mese di agosto, incontri e assemblee in decine di città e villaggi, con la proiezione di filmati e immagini, per avvicinare alla gente, soprattutto ai giovani, il messaggio del papa.

Venerdì 6 settembre, alle ore 8,45, papa Francesco visiterà il centro DREAM di Zimpeto, alla periferia di Maputo, dove incontrerà la Comunità di Sant'Egidio, le persone in cura, e gli attivisti del programma.

Nella fotogallery, alcune immagini delle assemblee e conferenze a cui hanno partecipato migliaia di persone.