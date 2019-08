news

Vacanze che avvicinano le generazioni, dai 15 ai 95 anni. La felicità di #santegidiosummer, raccontata su RAI1, nel programma "A sua Immagine".

"Anche per noi che andiamo in vacanza con gli anziani, sono momenti irrinunciabili,. Per questo usiamo le nostre ferie, portiamo con noi le nostre famiglie. Sono momenti di amicizia, e la felicità è rendere felici gli altri".

Così Stefania Murari, della Comunità di Sant'Egidio, spiegava ieri, domenica 25 agosto, nel corso dela trasmissione "A sua Immagine" su Rai 1, l'estate di Sant'Egidio, le vacanze a cui hanno partecipato anziani e giovanissimi e che hanno risposto al rischio di isolamento di centinaia di anziani in tutta Italia, ma anche alla domanda di senso e di felicità vera, di tanti giovani. "Io mi sono divertito tantissimo e ho trovato dei veri amici" dice un quindicenne, nel filmato. Perchè il bene fa bene a tutti.

Qui di seguito un estratto della trasmissione. Per vederla tutta CLICCA QUI