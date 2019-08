news

Appello urgente per salvare la vita di Billy Crutsinger. L'esecuzione è prevista per il 4 settembre 2019. FIRMA ONLINE

Lo stato americano del Texas ha in programma l’esecuzione di Billy Crutsinger per il 4 settembre 2019. Agisci per difendere la vita di Billy: invia con un clic una lettera al Texas Board of Pardons and Paroles per chiedere clemenza nei suoi confronti.

La pena di morte rappresenta una forma di tortura, contraddice una visione riabilitativa della giustizia, abbassa l’intera società civile al livello di chi uccide, legittima la violenza al livello più alto.



Chiediamo a tutti gli uomini di buona volontà di scrivere al Governatore del Texas Greg Abbott e al Texas Board of Pardons and Paroles per chiedere clemenza, affinché fermino l'esecuzione di Billy Crutsinger.