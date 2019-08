news

La Comunità di Sant'Egidio ha appreso con dolore la notizia della morte del card. Achille Silvestrini e lo ricorda con gratitudine e affetto

La Comunità di Sant’Egidio ha appreso con dolore la notizia della morte del Cardinale Achille Silvestrini.

Esprime profonda gratitudine per la sua vita e il suo servizio, e per Il suo ministero attento alle comunità cristiane in situazioni di difficoltà, alla causa della libertà religiosa e alla pace nel mondo.

La Comunità ricorda il suo sostegno e la sua amicizia, la sua cultura dell’incontro e la sua umanità, e lo affida al Signore nella preghiera.