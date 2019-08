news

“Una terra, una pace globale”. Jeffrey Sachs al Forum dei Giovani a Madrid #PaceSenzaConfini

L’economista statunitense interviene all’incontro di Madrid, dal 15 al 17 settembre

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

“Una terra, una pace globale” è il titolo del Forum dei giovani con l’intervento dell’economista statunitense Jeffrey Sachs che si terrà il 16 settembre nell’ambito dell’incontro “Pace senza confini” a Madrid, il dialogo tra religioni e culture promosso dalla Comunità di Sant’Egidio nello Spirito di Assisi.



Numerose sono le iscrizioni online, per un tema di grande interesse, in un periodo storico che vede grandi manifestazioni dei giovani per l’ambiente e una maggiore attenzione a livello globale e locale ai cambiamenti climatici e alle diseguaglianze sociali.



Jeffrey Sachs è Special Advisor del Segretario generale delle Nazioni Unite ed è considerato uno dei maggiori esperti mondiali in materia di sviluppo economico, mutazioni ambientali globali e lotta alla povertà.



Interverrà anche all’assemblea di inaugurazione di questa edizione di Incontro internazionale di preghiera per la pace nello Spirito di Assisi e in un panel dedicato al tema “Ecologia e destino comune”.



Link utili

Il sito preghieraperlapace.santegidio.org

Programma dell'incontro, testi e biografie dei relatori, mappa dei luoghi



Il dialogo religioso e l'ecumenismo

La storia degli incontri internazionali di preghiera per la pace e lo Spirito di Assisi



E-book "Sulle vie della pace nello Spirito di Assisi"

Un piccolo libro, corredato di foto, che ripercorre il pellegrinaggio di pace di uomini e donne di religioni e culture diverse, da Assisi 1986 (edizione 2017)





Per seguire l’evento sui social

#PaceSenzaConfini #PeaceWithNoBorders #PazSinFronteras